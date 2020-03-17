В Динском районе автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

14 марта примерно в 14.00 на автодороге "ст. Калининская - ст. Новотитаровская", 34 км + 200 м, произошло ДТП.

Водитель автомобиля "Лада-Ларгус" не выбрал безопасную скорость движения и съехал с проезжей части дороги, после чего опрокинулся.

В результате аварии пострадал пассажир машины, у нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Помните о собственной безопасности и безопасности своих пассажиров. Соблюдайте скоростной режим, четко следуйте требованиям дорожных знаков», - напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.