В Динском районе будет проходить летний фестиваль ГТО
Как сообщает администрация Динского района, на территории Динского района до 18 августа 2019 года будет проводиться летний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Все, кто желает принять участие в этом мероприятии, может зарегистрировать свою кандидатуру на сайте gto.ru.
Более подробно ознакомиться с информацией о сдаче ГТО можно по адресу:
ст. Динская, ул. Дружбы, 30 б, СК "Аполлон"
или по телефонам
8(86162)6-32-86, 6-22-30.
Комментарии