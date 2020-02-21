В Динском районе ГИБДД начала фиксировать нарушения дронами

Сотрудники ГИБДД начали пользоваться беспилотными летательными аппаратами для фиксирования нарушений правил дорожного движения автомобилистами.

Автоинспекторы и сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии с помощью дронов патрулируют автодорогу «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» на территории нашего района.

“Подобные совместные рейды будут организованы и в других районах на сложных участках краевых и федеральных дорог”, – отметили в ГИБДД.

Данные мероприятия нацелены на пресечение грубых нарушений – превышение скорости и выезд на полосу встречного движения.

В преддверии праздничных и выходных дней, в связи с прогнозируемым увеличением интенсивности движения Госавтоинспекция Кубани напоминает о строгом соблюдении правил дорожного движения.