В Динском районе идет Всекубанский месячник по благоустройству
На территории Динского района начался Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Проходить он будет с 11 марта по 13 апреля 2019 года. В последний день состоится Всекубанский субботник, в котором примут участие жители всех муниципалитетов.
В период месячника динчане примут участие в очистке придомовых и общественных территорий – улиц и площадей. В лесопосадках и местах отдыха ликвидируют стихийные свалки, в зеленых зонах высадят новые саженцы деревьев и кустарников. Также будет организован сбор макулатуры и иного вторичного сырья для переработки.
Все желающие могут принять участие в субботнике.
Сегодня, 15 марта 2019 года, в Динском сельском поселении уже активно приступили к уборке территории.
Коллектив Дома культуры провел субботник на прилегающей к учреждению территории.
Сотрудники администрации района тоже вышли на побелку деревьев и очистку территории перед Динской детской поликлиникой, администрацией района, Управлением сельского хозяйства.
В парке культуры и отдыха сотрудники очистили газоны и цветники, побелили деревья, убрали территорию.
Работы по наведению порядка пройдут во всех поселениях района.
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