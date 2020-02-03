В Динском районе инвалидам без рук выдали обычные права

Прокуратура района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Согласно постановлению правительства РФ*, отсутствие кисти руки является медицинским показанием к управлению транспортным средством с автоматической трансмиссией.

Несмотря на это, председатель медицинской экспертной комиссии учреждения здравоохранения Динского района гражданам без кистей рук выдал заключения, в которых не было указано об этих медпоказаниях.

На основании данных документов регистрационно-экзаменационный отдел по Динскому району МРЭО № 1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю выдал водительские удостоверения без соответствующей отметки о том, что эти люди должны управлять транспортом с автоматической трансмиссией.

По данному факту прокурором в Динской районный суд направлены административные исковые заявления о лишении граждан права управления транспортными средствами, обязании их сдать водительские удостоверения в регистрационно-экзаменационный отдел, а также обязании учреждения здравоохранения Динского района аннулировать выданные медицинские заключения.

“Прокуратурой района главному врачу учреждения здравоохранения Динского района внесено представление с целью недопущения подобных нарушений впредь и привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение указанных актов реагирования находится на контроле прокуратуры”, – пояснила журналисту “РВС” помощник прокурора района юрист 1 класса Елена Хатунцева.









*от 29.12.2014 г. № 1604