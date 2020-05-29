В Динском районе ликвидируют растения с запрещенными веществами

Отдел МВД по Динскому району информирует, что на территории Динского района проводится межведомственная профилактическая операция «Мак-2020».

Ее цель – предупреждение, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (либо их прекурсоры).

Операция «Мак-2020» будет проходить в пять этапов:

1 этап – с 25 мая по 3 июня;

2 этап – с 22 июня по 1 июля;

3 этап – с 20 июля по 29 июля;

4 этап – с 17 августа по 26 августа;

5 этап – с 14 сентября по 23 сентября.