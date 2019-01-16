В Динском районе люди проснулись без электричества

В редакцию «РВС» обратился житель станицы Пластуновской.

«Начался 2019 год. По телевизору нас уверяют в том, что мы лидирующая страна. А в станице Пластуновской после каждого сильного дождя отключается электричество. Вот и сегодня станичники проснулись с холодными батареями в холодных домах. До справочной службы "Кубаньэнерго" просто не дозвониться – звонок сбрасывается. Информации никакой», – сетует станичник.

В ПАО «Кубаньэнерго» пояснили: в связи с неблагоприятными погодными условиями во всех филиалах компании «Кубаньэнерго» введен режим повышенной готовности.

По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае и Республике Адыгея в ближайшие сутки ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Порывы ветра до 23-25 м/c. Штормовое предупреждение также объявлено в Краснодаре.

Персонал и спецтехника «Кубаньэнерго» находятся в полной готовности, ведется мониторинг погодных условий. В случае возникновения технологических нарушений бригады энергетиков готовы оперативно выехать на место устранения технарушений.

Больше всего непогода затронула Юго-Западный и Славянский энергорайоны. Специалисты оперативно отрабатывают заявки, поступающие от потребителей.

Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени.

С 6 утра бригады рэс отрабатывают заявки потребителей, в том числе по Пластуновской. В настоящее время работы продолжают по отдельным заявкам. В связи с ухудшением погодных условий филиал перешел в режим повышенной готовности. В случае технарушения бригада выезжает и отрабатывает до полного устранения нарушения. На горячей линии приходится ждать свободного оператора, но на звонок отвечают, заявки принимают.