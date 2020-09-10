В Динском районе начата вакцинация населения от гриппа

Динская ЦРБ сообщила о том, что в районе начата вакцинация населения от гриппа. Прививку сделали уже медицинские работники, первыми из них стали главный врач больницы Сергей Чикишев и работники инфекционного отделения.

«Эпидемиологическая ситуация этого года резко отличается от предыдущих лет. По прогнозам ВОЗ, в этом году ожидается циркуляция нового типа вируса гриппа и одновременно коронавирусной инфекции. При заболевании гриппом организм становится крайне уязвимым к любым воздействиям, в том числе инфекционным. В период течения гриппа шанс инфицирования коронавирусом значительно увеличивается. А при одновременном заболевании этими двумя инфекциями гарантировано появление тяжелых осложнений, исход которых непредсказуем», – отметили в медучреждении.

Там порекомендовали пройти вакцинацию всем, особенно детям и людям старших возрастных групп.

«Вакцинация проводится бесплатно. Для проведения прививки нужно обратиться в свою поликлинику или амбулаторию, школьников и детей в детских садах будут прививать на месте. Руководители организаций и предприятий могут дать заявку на выезд прививочной бригады, позвонив по телефону (86162)6-24-22», – дополнили в ЦРБ.