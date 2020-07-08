В Динском районе нашли оружие древних воинов

Обнаружили находку в районе хуторов Осечки и Примаки во время археологических раскопок. Сейчас археологи ведут исследование на двух самых больших курганов Новотитаровской группы в Динском районе. Напомним, здесь идет подготовка территории строительства Дальнего Западного обхода Краснодара на М-4 «Дон».

В этом месте, по сообщению пресс-службы ГК "Автодор", нашли ценные артефакты эпохи ранней бронзы III тысячелетия до н. э. Особенно ученых заинтересовала праща - каменный шар, метательное холодное оружие. Воины крепили его на ремне или веревке, раскручивали над головой и метали как снаряд.

В кургане обнаружили и другие элементы древних орудий, персты, детали лошадиной упряжки.

Напомним, в июне около станицы Новотитаровской археологи обнаружили парные погребения, которые относятся к эпохе поздней бронзы (конец III тысячелетия до н. э.).







