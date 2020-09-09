В Динском районе незаконно работали граждане Узбекистана
На территории Динского района продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.
Так, в ходе одного из них на территории Новотитаровского поселения сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили 3 граждан Узбекистана, которые работали незаконно, без разрешительных документов.
Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях:
- 3 по ст. 18.10 ч.1 и ч.3. КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);
- 3 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства);
- 1 по ст. 20.25. КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).
Наложено штрафов на сумму 18 000 рублей.
Уважаемые жители и гости Динского района!
Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»:
- Динское сельское поселение – 6-21-75;
- Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
- Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
- Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
- Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
- Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
- Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
- Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
- Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
- Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
- Администрация муниципального образования Динской район - 6-25-97, 6-19-71;
- ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.
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