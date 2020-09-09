В Динском районе незаконно работали граждане Узбекистана

На территории Динского района продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Так, в ходе одного из них на территории Новотитаровского поселения сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили 3 граждан Узбекистана, которые работали незаконно, без разрешительных документов.

Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях:

3 по ст. 18.10 ч.1 и ч.3. КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

3 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства);

1 по ст. 20.25. КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Наложено штрафов на сумму 18 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»: