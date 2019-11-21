В Динском районе «Ока» столкнулась с мусоровозом

20 ноября в 16:00 водитель «Оки» двигался со стороны Краснодара в сторону Новотитаровской. Совершая обгон, он не выбрал боковой интервал и допустил столкновение с мусоровозом, который ехал навстречу. В результате ДТП водитель ВАЗ госпитализирован в Динскую ЦРБ. Находится в реанимации.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения», – обратился главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Виталий Криворучко.«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения», – обратился начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.