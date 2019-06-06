В Динском районе открылся медицинский центр с МРТ

В Динском районе открылся медицинский центр с МРТ
Оператор МРТ Татьяна Иванова.

В Динском районе открылся медицинский центр с МРТ

  142
4 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районМедцентрМРТ в ДинскойНовостиОткрытие МРТ

Сегодня, 6 июня, состоялось открытие первого в Динском районе медицинского центра, в котором можно пройти исследование МРТ. Это проект Сочинского форума-2018. Сейчас реализован начальный этап — установлен аппарат МРТ. В дальнейшем инвестиционный проект будет развиваться.

Image titleНа торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, которые поздравили местных жителей с появлением столь нужного объекта.

Image title

Депутат Госдумы Владимир Евланов отметил, что необходимо по всей стране открывать как можно больше современных медицинских центров.

Image title

«Нужно создать условия, чтобы все жители России могли получить качественное медицинское обследование», – подчеркнул депутат.

Для людей со всего Динского района будет значительно удобнее приехать в райцентр, нежели обращаться в Краснодар.

Image title

Открыт медцентр будет 6 дней в неделю.

Как рассказала журналисту «РВС» оператор МРТ Татьяна Иванова, исследование занимает час (исключение составляет обследование тазобедренных суставов – полтора часа).

Комментарии

Василий
Василий 3 часа назад

И где же он открылся?...

Ответить
0
Я
Я Василий 2 часа назад

Он находится на ул Луначарского возле детской школы искусств

Ответить
0