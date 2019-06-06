В Динском районе открылся медицинский центр с МРТ

Сегодня, 6 июня, состоялось открытие первого в Динском районе медицинского центра, в котором можно пройти исследование МРТ. Это проект Сочинского форума-2018. Сейчас реализован начальный этап — установлен аппарат МРТ. В дальнейшем инвестиционный проект будет развиваться.

На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, которые поздравили местных жителей с появлением столь нужного объекта.

Депутат Госдумы Владимир Евланов отметил, что необходимо по всей стране открывать как можно больше современных медицинских центров.

«Нужно создать условия, чтобы все жители России могли получить качественное медицинское обследование», – подчеркнул депутат.

Для людей со всего Динского района будет значительно удобнее приехать в райцентр, нежели обращаться в Краснодар.

Открыт медцентр будет 6 дней в неделю.

Как рассказала журналисту «РВС» оператор МРТ Татьяна Иванова, исследование занимает час (исключение составляет обследование тазобедренных суставов – полтора часа).