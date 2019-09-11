В Динском районе перестанут обучать профессии сварщика?
Месяц назад министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала, что техникумах и колледжах России к сентябрю 2020 года исчезнут около 100 профессий. Причина — их невостребованность или возможность обучиться им в краткие сроки.
После этого в редакцию «РВС» уже поступила информация о том, что в единственном в районе техникуме — Динском механико-технологическом, убрали специальность сварщика. Для выяснения подробностей мы обратились к директору образовательного учреждения Нине Устиновой. Она опровергла этот факт. Единственные профессии, которым перестали обучать по основным программам — это токарь-универсал и продавец-кассир. Полностью их не убрали, научиться им можно на курсах в этом же техникуме.
Что касается профессии сварщика, то наоборот, на данный момент ей уделяется особое внимание. Директор рассказала, что сейчас на территории техникума полным ходом идет подготовка к запуску сварочной мастерской. Она будет отремонтирована в соответствии с требованиями WorldSkills. Нина Устинова провела экскурсию журналисту «РВС». Действительно, в помещении, которое будет оборудовано сварочной техникой, сейчас устанавливают кабинки, красят стены и окна. На ремонт и обустройство сварочного цеха Минобр Краснодарского края выделил 2 млн. рублей.
Нововведением в нем также будет демонстрационный экзамен, который предстоит сдавать учащимся уже в следующем учебном году.
Динской механико-технологичесий техникум сегодня — востребованное среди молодежи Динского района бюджетное профессиональное образовательное учреждение. Еще три года года назад здесь обучалось 642 студента. Поступивших в этом году — уже 1130 человек. Это на 70 человек больше, чем в 2018 г. Преподавательский состав тоже пополняется. В 2016 г. профессиям обучали 46 педагогов, сегодня их 92, приходит много молодых специалистов.
Из изменений, которые произошли к этому сентябрю в техникуме — открытие собственного медицинского пункта для обучающихся.
Также открыли две группы на договорной основе по профессиям технолога пищевой промышленности и автомеханика. В 2020 г. последнюю ожидают изменения, официально специальность будет называться «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».
Основные профессии сегодня, которым обучают молодежь Динского района:
- Автомеханик;
- Машинист крана (крановщик);
- Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
- Мастер отделочных строительных работ;
- Мастер общестроительных работ.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Специальности:
- Технология продукции общественного питания (техник-технолог);
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник);
- Сварочное производство (техник);
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник).
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
На базе техникума проводятся и курсовые подготовки по следующим направлениям:
- Электрогазосварщик (6,5 мес.);
- Продавец продовольственных товаров (3 мес.);
- Продавец непродовольственных товаров (2 мес.);
- Повар (5 мес.);
- Водитель автомобиля категории «В» (1,5 мес.);
- Водитель автомобиля категории «С» (2 мес.);
- Виноградарь (5 мес.);
- Машинист крана автомобильного (4 мес.).
*WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
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