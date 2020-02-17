В Динском районе покупательница похитила украшения на 120 тысяч

В дежурную часть отдела МВД России по Динскому району обратилась владелица одного из местных ломбардов. Она рассказала полицейским, что неизвестная особа похитила с витрины золотые украшения на сумму около 120000 рублей.

Правоохранители выехали на место и изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили, что подозреваемая попрсила продавца ломбарда продемонстрировать ей несколько золотых цепей. Женщина сначала рассматривала украшения, а потом забрала их и унесла с собой, не расплатившись.

В итоге любительницу золота все же задержали. Ею оказалась 30-летняя жительница Краснодара. Полицейские задержали ее по месту жительства и доставили в отдел. На тот момент похищенные украшения женщина уже сдала в ломбард и потратила вырученные деньги.

"В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Динскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.