В Динском районе полицейские арестовали наркоторговцев

Правоохранители установили личности двоих приезжих мужчин: один из них - 36-летний житель Ростовской области - занимался поставками наркотиков, а второй - 28-летний житель Волгоградской области - распространял. Ростовчанина задержали, когда он был за рулем. У него в машине нашли и изъяли пакеты с порошком. Экспертиза заключила, что это синтетические наркотики массой около 2,8 кг.

Затем сотрудники полиции нашли в телефоне задержанного переписку с курьером, который через Интернет купил у него запрещенное вещество общей массой около килограмма. В ходе обыска у “покупателя” оно было обнаружено и изъято.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчины закупали наркотические вещества через Интернет и далее сбывали их на территории края.

Следственным отделом ОМВД России по Динскому району в отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Подозреваемым предъявлено обвинение. Их поместили под стражу. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы, расследование продолжается.