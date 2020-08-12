В Динском районе после падения с лошади пострадала девочка

На интернет-ресурсах стала распространяться новость о том, что в одном из клубов загородного отдыха 6-летняя девочка получила травмы в результате падения с лошади.

Сообщается, что девочку усадили верхом на лошадь, а девушка-инструктор в это время держала животное за поводья и задавала ему темп. После того как лошадь рванула вперед, ребенок выпал из седла, в результате чего получил травму.

«По данному факту организована доследственная проверка. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Вдовиченко.