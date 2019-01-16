В Динском районе появятся реабилитационный центр, бассейн и общежитие

Как стало известно после проведения планерного совещания губернатора края с заместителями и главами городов и районов, на базе Краевого центра единоборств в станице Динской, который начал работать в прошлом году, планируется в 2019 году начать строительство крытого спортивного комплекса и легкоатлетического манежа. А в 2020-м здесь же появится реабилитационный центр с плавательным бассейном и общежитие для спортсменов.

«Центр развития единоборств станет мощным комплексом на 12 различных залов с манежем и бассейном. Здесь ребята смогут оттачивать свои навыки. Кубанские мальчишки должны заниматься спортом в современных помещениях, а не во дворах. И если мы говорим о системе, то она должна быть комплексной. Один из этапов этой системы — введение во всех школах уроков самбо», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Центре единоборств кубанские спортсмены готовятся к всероссийским и международным соревнованиям по дзюдо и рукопашному бою — всего 386 человек от 7 до 25 лет.

Помимо этого, будет проведена реконструкция центрального стадиона станицы Динской, возведут три теннисных корта с трибунами.

Начальник отдела по физической культуре и спорту Роман Носач так прокомментировал данные планы: «Сейчас объекты находятся в стадии проектирования. Затем их передадут на государственную экспертизу. После положительного заключения — вхождение в краевые программы, поиски инвесторов.

Но пока о конкретных сроках говорить рано.

В данный момент в Краснодарском крае всего 2 легкоатлетических манежа — в Краснодаре и в Славянске-на-Кубани. А ведь на территории района культивируются 38 видов спорта и в каждый включена общая физическая подготовка, в том числе и бег. Но зимой тренировки затруднены из-за погодных условий.

С появлением новых спортивных объектов наши дети в холодное время года будут заниматься в достойных условиях. Результатом станут их достижения и прославление Динского района и России.

И из соседних районов тоже с удовольствием приедут к нам на тренировки».