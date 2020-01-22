В Динском районе произошла смертельная авария
Вчера, 21 января, в 7.30 на автодороге «Колосистый-Копанской-Новотитаровская» водитель-женщина, управляя автомобилем «Лада», не выбрала безопасную дистанцию и сбила впереди двигающегося в попутном направлении велосипедиста.
79-летний велосипедист скончался в течение суток после аварии.
Комментарии
Велосипедисты непотопляемы. Их сбивают, но они упорно ездят по дорогам в условиях плохой видимости без световых приборов, а часто и вообще без отражателей. Самим жизнь не дорога, так другим её не портьте