В Динском районе произошло 2 ДТП с пешеходами, один погиб

24 ноября в 17.00 в селе Первореченском на улице Ленина 70-летний водитель ЗАЗ при повороте направо допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части дороги.

Пострадавшая с травмами доставлена и госпитализирована в Динскую ЦРБ.

29 ноября в 17.20 на автодороге "пос.Колосистый – х.Капанской – ст. Новотитаровская" (22 км + 470 м) 72-летний водитель на авто "Део-Нексиа" сбил женщину. По данным ОГИБДД по Динскому району, она перебегала дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.