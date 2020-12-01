В Динском районе произошло 2 ДТП с пешеходами, один погиб

В Динском районе произошло 2 ДТП с пешеходами, один погиб
Фото: ГИБДД по Динскому району. Авария 24 ноября.

В Динском районе произошло 2 ДТП с пешеходами, один погиб

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1 час назад АварияГазета РВСДинской районДТПДТП в НовотитаровскойДТП в ПервореченскомНовости Динского районаПешеход насмерть

24 ноября в 17.00 в селе Первореченском на улице Ленина 70-летний водитель ЗАЗ при повороте направо допустил наезд на 44-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части дороги. 

Пострадавшая с травмами доставлена и госпитализирована в Динскую ЦРБ.

29 ноября в 17.20 на автодороге "пос.Колосистый – х.Капанской – ст. Новотитаровская" (22 км + 470 м) 72-летний водитель на авто "Део-Нексиа" сбил женщину. По данным ОГИБДД по Динскому району, она перебегала дорогу в неустановленном месте. 

От полученных травм пешеход скончалась на месте аварии.

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