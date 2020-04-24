В Динском районе произошло смертельное ДТП

Авария случилась 23 апреля примерно в 21.00 на автодороге М4 «Дон» (1302 км + 950 м).

Водитель, управляя автомобилем Деу Нексия, двигался со стороны ст. Пластуновской в сторону г. Краснодара, спускаясь с виадука, не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем ГАЗ 2705, который двигался по главной дороге. В результате ДТП 36-летний водитель автомобиля Деу Нексия погиб на месте аварии в машине скорой помощи.

Водитель “Газели” не пострадал.

«Уважаемые водители! Перед началом маневра убедитесь в собственной безопасности. Необходимо четко соблюдать требования правил дорожного движения. Берегите свою жизнь и здоровье, будьте внимательны и осторожны» - напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.