В Динском районе проходит рейд по школьным автобусам

В Динском районе проходит рейд по школьным автобусам

В Динском районе проходит рейд по школьным автобусам

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9 часов назад Газета РВСГосавтоинспекция Динского районаДинской районНовости Динского района

Автоинспекторы Динского района проводят проверку школьных автобусов и и контролируют безопасность дорожного движения при организованной перевозке групп детей.

Дорожные полицейские проверяют технического состояние транспорта, наличие тахографов, системы спутниковой навигации «Глонасс», аптечки для оказания первой доврачебной помощи, необходимой документации, огнетушителя.⠀

С водителями проводятся разъяснительные беседы о важности соблюдения транспортной дисциплины, скоростного режима.

Автоинспекторы предупреждают водителей об ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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