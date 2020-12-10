В Динском районе проходит рейд по школьным автобусам
Автоинспекторы Динского района проводят проверку школьных автобусов и и контролируют безопасность дорожного движения при организованной перевозке групп детей.
Дорожные полицейские проверяют технического состояние транспорта, наличие тахографов, системы спутниковой навигации «Глонасс», аптечки для оказания первой доврачебной помощи, необходимой документации, огнетушителя.⠀
С водителями проводятся разъяснительные беседы о важности соблюдения транспортной дисциплины, скоростного режима.
Автоинспекторы предупреждают водителей об ответственности за нарушение правил дорожного движения.
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