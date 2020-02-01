В Динском районе проходит школьная Лига КВН

В Динском районе состоялась 1/4 финала школьной Лиги КВН. Она прошла в районном Доме культуры.

В качестве жюри были молодые депутаты Антон Бабанский, Демьян Рощупкин, видеограф, активист станицы Динской Анатолий Мерзляков, участник команды КВН «Сборная города Краснодара» Сергей Суетов, участник центральной Краснодарской лиги КВН Никита Кових.

Оно распределило места следующим образом:

1 место – команда «Хэштег» средней школы № 21 (Красносельское);

2 место – команда «Неплохая четверка» средней школы № 4 (Динская);

3 место – команда «КомикS» средней школы № 2 (Динская).

В полуфинале за первое место теперь поборются эти три, а также: «Феникс» (школа № 1 Динской), «STARS up» (школа № 3 Динской), «Пэрис Хилтон» (школа № 31 Старомышастовской), «Палата 37» (школа № 37 Старомышастовской) и «ОМОН» (Первореченское).