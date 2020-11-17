В Динском районе проходят рейды по кафе и барам (видео)

В ночь с 14 на 15 ноября сотрудники районной администрации не спали. Вместе с полицией ответственные лица из управления промышленности, потребительской сферы, малого и среднего бизнеса ходили по кафе и барам.

Проверяли, как соблюдаются особые правила, установленные на период введения режима повышенной готовности.⠀

Напомним, согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129, предприятия общепита в период режима повышенной готовности могут осуществлять свою деятельность с 7.00 до 24.00 с соблюдением требований Роспотребнадзора.

За несоблюдение режима повышенной готовности нарушителям грозят штрафы, в отдельных случаях заведение и вовсе могут закрыть.

Урожай рейда невелик.

В ходе ночной проверки были выявлены нарушения лишь в одном баре, находящемся в станице Динской.⠀

Но зато набор «косяков» внушительный. Тут и работа после полуночи, и несоблюдение мер защиты от распространения коронавирусной инфекции, и использование кальяна.⠀

Как рапортует пресс-служба, административные протоколы на нарушителей выписаны. Рейдовые мероприятия пройдут во всех сельских поселениях.