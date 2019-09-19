В Динском районе пропал мужчина

2 сентября 2019 года в Динском районе исчез Андрей Михайлович Мельниченко 1976 года рождения. До сегодняшнего дня о его местонахождении ничего неизвестно. Мужчина на связь с родными не выходит.

К поискам пропавшего Андрея Мельниченко присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины 172 сантиметра, телосложение нормальное, глаза карие, стрижка короткая, волосы русые.

Во что он был одет в день исчезновения неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, или владеет какой-либо другой информацией, просьба сообщить по телефону: +7 928 278-93-37 («Лиза Алерт»), 8 (86162) 6-15-94 (Дежурная часть), 112.