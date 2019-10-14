В Динском районе прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей

С 4 по 11 октября в Динском районе сотрудниками ОГИБДД и ДПС проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Дионис», оно заключалось в массовой проверке водителей на выявление признаков опьянения.

Совместно с нарядами ДПС на дороги вышли кинологи, активисты и представители СМИ.

Каждого, кого останавливали, сотрудники ГИБДД проверяли на наличие документов и на выявление признаков опьянения. Всем водителям раздавали памятные буклеты и листовки.

По итогам проверки зафиксировано:

4 материала по ст. 12.8 ч. 1 (у правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения);

правление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения); 7 материалов по ст. 12.26 ч. 1 (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения);

15 материалов по ст. 12.7 ч. 1 (управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством).





ПАМЯТКА:

Напомним, сотрудник ГИБДД может предложить пройти освидетельствование на выявление состояния алкогольного опьянения в следующих случаях:

Вы являетесь участником дорожно-транспортного происшествия;

После обоснованной остановки управляемого Вами автомобиля выявлены признаки опьянения (запах изо рта, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке).

При этих обстоятельствах составляется протокол об отстранении от управления ТС. Обязательно присутствие двух понятых либо проведение видеосъемки.

Внимание!

Перед освидетельствованием сотрудник ГИБДД информирует Вас о порядке его проведения, о целостности клейма государственного поверителя, наличии свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте специального технического средства.

Если вы согласны пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — выдыхаете в предложенный Вам алкометр. После чего составляется акт.

В случае отсутствия опьянения сотрудником ГИБДД выносится постановление о прекращении производства по делу. Вы можете продолжить свой маршрут.

Если алкометр показывает наличие алкогольного опьянения (обнаружен этиловый спирт в концентрации, превышающий возможную погрешность измерений — 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха) и Вы не оспариваете полученные данные, следует:

составление протокола об административном правонарушении (ст. 12.8 КоАП РФ);

отправка автомобиля на спецстоянку;

передача дела в суд, который принимает решение о лишении права управления на 1,5-2 года и налагает штраф в размере 30 000 рублей.

Если Вы не согласны выдыхать в алкометр на месте остановки, сотрудник ГИБДД предложит пройти медицинское освидетельствование в больнице либо в передвижном пункте медицинского освидетельствования, где процедура проводится врачом.

Если Вы отказываетесь от любого варианта, то это ведет:

составлению протокола об административном правонарушении (ст. 12.26 КоАП РФ);

отправке автомобиля на спецстоянку;

передаче дела в суд, который принимает решение о лишении права управления транспортным средством на 1,5-2 года и наложение штрафа в размере 30 000 рублей.

После вступления в силу решения суда о признании Вас виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения Вы обязаны в трехдневных срок сдать водительское удостоверение в ГИБДД, где оно будет храниться, пока не закончится срок лишения.

Чтобы вновь получить водительского удостоверение, Вам необходимо передать теоретический экзамен по ПДД, пройти медицинское освидетельствование и оплатить штрафы.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения налагается штраф в размере 50 000 рублей и лишение водительского удостоверения на 3 года.

Повторное нарушение расценивается как уголовное преступление (ст. 264 УК РФ).