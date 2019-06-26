В Динском районе прошли выпускные вечера (фото)

В Динском районе прошли выпускные вечера (фото)

В Динском районе прошли выпускные вечера (фото)

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2 часа назад Выпуск 2019ВыпускнойВыпускной ДинскаяДинскаяДинской районКрасносельскоеНовотитаровскаяПластуновская

25 июня в школах Динского района прошли выпускные. Одиннадцатиклассники провели последний вечер в стенах своих школ, получили заслуженные аттестаты и встретили первый рассвет своей взрослой жизни. На порог новой жизни школьников проводили их наставники и родители. Как это было, мы расскажем в нашем фотоотчете.

БОУ СОШ № 1, Динская

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АОУ СОШ № 4, Динская

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БОУ СОШ №2, Динская

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БОУ СОШ № 5, Пластуновская

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АНОО "Школа № 1, Новотитаровская

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БОУ СОШ №21, Красносельское

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