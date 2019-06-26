В Динском районе прошли выпускные вечера (фото)
25 июня в школах Динского района прошли выпускные. Одиннадцатиклассники провели последний вечер в стенах своих школ, получили заслуженные аттестаты и встретили первый рассвет своей взрослой жизни. На порог новой жизни школьников проводили их наставники и родители. Как это было, мы расскажем в нашем фотоотчете.
БОУ СОШ № 1, Динская
АОУ СОШ № 4, Динская
БОУ СОШ №2, Динская
БОУ СОШ № 5, Пластуновская
АНОО "Школа № 1, Новотитаровская
БОУ СОШ №21, Красносельское
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