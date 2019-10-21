В Динском районе прошло мероприятие для молодых педагогов



18 октября на базе БОУ СОШ № 1 прошло мероприятие "Молодые - молодым" для недавно начавших свой профессиональный путь педагогов.

Его цель — развитие профессиональных навыков, компетенций и востребованности, обмен новыми взглядами и идеями на систему образования среди учителей молодого возраста.

На открытии выступили организаторы: председатель районной территориальной организации Профсоюза образования Надежда Тараскина, она рассказала о том, какие социальные льготы есть в Динском районе учителей; директор Центра поддержки образования Светлана Рудкова, она пояснила об этике молодого педагога, как нужно себя позиционировать в обществе, классном коллективе и на какие детали обращать особое внимание; и специалист Центра поддержки образования Людмила Мухомор.

Кроме этого, председатель Совета молодых педагогов, учитель физической культуры МАОУ СОШ № 15 Дмитрий Завертаный рассказал учащимся о молодежном педагогическом движении Общероссийского профсоюза образования и о личностном развитии начинающего преподавателя.

В группах были изучены и другие темы: