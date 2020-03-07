В Динском районе прошло выездное заседание депутатов ЗСК

5 марта с рабочим визитом в Динской район приехали краевые парламентарии Сергей Жиленко, Денис Хмелевской, Сергей Орлов, Илья Шакалов и Сергей Фетисов. На месте была организована экскурсия по ключевым объектам Динского района - Комсомольский парк Динской, БОУ СОШ №1 с новым бассейном и крупнейшее в районе предприятие ООО "Краснодарский компрессорный завод". В ходе визита их сопровождал глава Динского района Евгений Пергун.





После посещения этих мест, парламентарии направились в Дом кульутры Динской, где прошло совместное заседание по обсуждению механизма передачи вопросов местного значения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на уровень муниципальных районов с 2021 года. На заседании обсуждались вопросы местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий а также использования природных ресурсов и экологической безопасности.