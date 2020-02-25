В Динском районе проведут антитеррористическое учение

26 февраля 2020 года оперативный штаб в Краснодарском крае на территории Динского района в несколько этапов будет проводить командно-штабное антитеррористическое учение «Экран-2020».

На практике отработают комплекс мероприятий по противодействию учебным террористическим угрозам и минимизации их последствий на объекте социальной сферы, меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия при проведении совместных операций группировки сил и средств оперативного штаба (УФСБ, ПУ ФСБ, ГУ МВД, СК, МЧС, УФСИН, Росгвардии и др.).

В связи с проведением специальных мероприятий по учению на отдельных территориях станицы Динской передвижение автомобилей может быть ограничено.

Оперативный штаб в Краснодарском крае призывает жителей и гостей края с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.