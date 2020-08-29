В Динском районе проверили школьные автобусы. Какие нарушения выявили?

Автоинспекторы, представители Динской прокуратуры и управления образования перед началом нового учебного года проводят проверку школьных автобусов.

Проверка организована в рамках проведения на территории Динского района целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус», а также в целях профилактики ДТП с участием школьных автобусов.

Дорожные полицейские проверяют техническое состояние транспорта, исключают наличие неисправностей, проверяют наличие тахографов, системы спутниковой навигации «Глонасс», аптечки для оказания первой доврачебной помощи, необходимой документации, огнетушителя.

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С водителями проводят профилактические беседы о важности соблюдения транспортной дисциплины.

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Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, во время проведения визуального осмотра 32 школьных автобусов выявили недочеты: огнетушителей и аптечек с истекшим сроком годности, выцветших наклеек ограничения скорости. Все нарушения устранили на месте.

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