В Динском районе проверили школьные автобусы. Какие нарушения выявили?
Автоинспекторы, представители Динской прокуратуры и управления образования перед началом нового учебного года проводят проверку школьных автобусов.
Проверка организована в рамках проведения на территории Динского района целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус», а также в целях профилактики ДТП с участием школьных автобусов.
Дорожные полицейские проверяют техническое состояние транспорта, исключают наличие неисправностей, проверяют наличие тахографов, системы спутниковой навигации «Глонасс», аптечки для оказания первой доврачебной помощи, необходимой документации, огнетушителя.
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С водителями проводят профилактические беседы о важности соблюдения транспортной дисциплины.
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Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, во время проведения визуального осмотра 32 школьных автобусов выявили недочеты: огнетушителей и аптечек с истекшим сроком годности, выцветших наклеек ограничения скорости. Все нарушения устранили на месте.
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