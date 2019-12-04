В Динском районе проводится операция

Со 2 по 6 декабря 2019 года на территории Динского района проводится оперативно-профилактическая операция под условным названием "Рулетка", целью которой является выявление фактов незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны.

Как сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району, активная гражданская позиция жителей в вопросах содействия правоохранительным органам в борьбе с нелегальным проведением азартных игр всегда повышает эффективность данной работы.

Уважаемые жители! Если вы владеете какой-либо информацией о местах проведения незаконных азартных игр, сообщите по телефону дежурной части: 8(86162)6-15-94 или 02, 102.