В Динском районе пройдет акция «Горсть памяти» (список адресов)
22 июня 2019 года в 12 часов состоится Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти».
Целью является сохранение исторической памяти, повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, изучение ратного наследия Отечества, увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В рамках акции с 16 братских могил Динского района будет взята земля. В торжественной обстановке землю поместят в «солдатские кисеты» и централизованно направят в Москву для размещения на территории историко-мемориального комплекса главного храма в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
Участие в акции «Горсть памяти» примут руководители органов власти, ветераны, военнослужащие воинских частей, казаки, молодежь, участники движения «ЮНАРМИЯ», представители общественных организаций, жители Динского района.
Приглашаются все желающие.
Список братских могил:
п. Агроном, ул. Парковая, 1а.
х. Карла Маркса, ул. Южная, 25 метров к югу от домовладения 62.
х. Карла Маркса, окраина ул. Южная.
ст. Нововеличковская, ул. Красная, 55г.
ст. Воронцовская, ул. Пушкина, 22.
ст. Новотитаровская, ул. Советская, 50 метров к югу от нежилого здания библиотеки.
х. Примаки, 5 метров к северу от домовладения 2/6.
ст. Пластуновская, ул. Мира, 28/3.
с. Первореченское, ул. Ленина, 100а.
ст. Старомышастовская, угол ул. Крупской и ул. Советской.
ст. Старомышастовская, ул. Советская, 53.
ст. Динская, мемориал ул. Красная, к северо-востоку между ул. Мира и ул. Гоголя.
ст. Васюринская, парк, ул. Ленина, 98а.
с. Красносельское, ул. Ленина, 1/1.
ст. Пластуновская, угол ул. Степной и ул. Исполкомовской, 27 метров на север (кладбище).
ст. Воронцовская, кладбище.
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