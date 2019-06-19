В Динском районе пройдет акция «Горсть памяти» (список адресов)

В Динском районе пройдет акция «Горсть памяти» (список адресов)

В Динском районе пройдет акция «Горсть памяти» (список адресов)

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7 часов назад ВОВГазета РВСГорсть памятиДинской районНовости

22 июня 2019 года в 12 часов состоится Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти».
Целью является сохранение исторической памяти, повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, изучение ратного наследия Отечества, увековечение памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В рамках акции с 16 братских могил Динского района будет взята земля. В торжественной обстановке землю поместят в «солдатские кисеты» и централизованно направят в Москву для размещения на территории историко-мемориального комплекса главного храма в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».
Участие в акции «Горсть памяти» примут руководители органов власти, ветераны, военнослужащие воинских частей, казаки, молодежь, участники движения «ЮНАРМИЯ», представители общественных организаций, жители Динского района.

Приглашаются все желающие.

Список братских могил:

  • п. Агроном, ул. Парковая, 1а.

  • х. Карла Маркса, ул. Южная, 25 метров к югу от домовладения 62.

  • х. Карла Маркса, окраина ул. Южная.

  • ст. Нововеличковская, ул. Красная, 55г.

  • ст. Воронцовская, ул. Пушкина, 22.

  • ст. Новотитаровская, ул. Советская, 50 метров к югу от нежилого здания библиотеки.

  • х. Примаки, 5 метров к северу от домовладения 2/6.

  • ст. Пластуновская, ул. Мира, 28/3.

  • с. Первореченское, ул. Ленина, 100а.

  • ст. Старомышастовская, угол ул. Крупской и ул. Советской.

  • ст. Старомышастовская, ул. Советская, 53.

  • ст. Динская, мемориал ул. Красная, к северо-востоку между ул. Мира и ул. Гоголя.

  • ст. Васюринская, парк, ул. Ленина, 98а.

  • с. Красносельское, ул. Ленина, 1/1.

  • ст. Пластуновская, угол ул. Степной и ул. Исполкомовской, 27 метров на север (кладбище).

  • ст. Воронцовская, кладбище.

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