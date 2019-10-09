В Динском районе пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

В Динском районе открылся осенний сезон интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Первый этап пройдет 15 октября среди молодежи от 14 до 17 лет.

17 октября — среди молодых людей от 18 до 29 лет.

Оба мероприятия начнутся в 14.00 по адресу: Динская, ул. Красная, 72а.

Организатор — отдел по делам молодежи и «Молодежный центр» Динского района.

По вопросам участия и другим можно обращаться по телефону 6-22-19.