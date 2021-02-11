В Динском районе пройдут недели мужского и женского здоровья

Организованы они, чтобы вовремя выявить злокачественные новообразования и своевременно их вылечить.

Пройти диспансеризацию мужчинам можно с 15 февраля по 19 февраля. Прием проведут врачи общей лечебной сети. По показаниям будут назначены дополнительные методы обследования.

Женщинам пройти диспансеризацию можно с 1 марта по 5 марта. Прием будет вестись в смотровом кабинете. По показаниям возможно назначение маммографии.

Адрес: Динская, улица Кирпичная 73а.

Время приема: с 8 до 15.