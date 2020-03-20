В Динском районе разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП

ГИБДД Динского района разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП.

28 января в 7.30 в Новотитаровской мужчина сбил ребенка. Неизвестный водитель ехал по ул. Краснодарской и напротив дома 85а, не выбрав безопасную скорость движения, сбил 8-летнюю девочку.

"Уважаемые жители Динского района! Внимательно посмотрите видео с камер видеонаблюдения. Если Вы узнали автомобиль или водителя, обладаете какой-либо информацией, то позвоните по телефону: 8-918-964-60-31", - призывают в ГИБДД Динского района.