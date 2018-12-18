В Динском районе ребенок заболел менингитом

В редакцию «РВС» написали обеспокоенные родители учеников школы № 29 станицы Новотитаровской. «В станице Новотитаровской, в 29 школе, по информации родителей, двое детей заболели минингитом. Как мы поняли, директор дала информацию родительскому комитету, якобы все хорошо и карантина нет. Болезнь страшная, очень переживаем за наших детей. Официальной информации никто не дает, хотя не помешало бы. 16 декабря мы ждали санапидемстанцию - не приехала. Помогите нам понять, что происходит?»

Чтобы разъяснить ситуацию, журналист «РВС» связался с заместителем главного врача Динской ЦРБ по детству и родовспоможению Галиной Мадгазиной. Галина Васильевна нам пояснила, что действительно в районе зафиксирован случай менингококка.

- 10 декабря к 12-летней девочке, жительнице станицы Новотитаровской, вызвали скорую. Ребенок был госпитализирован в реанимацию Динской ЦРБ с подозрением на менингоэнцефалит. В этот же день ребенка перевели в детскую краевую инфекционную больницу. Там провели необходимое обследование, и 14 декабря в 16.30 подтвердился менингококк.

Мы сразу же стали проводить необходимые мероприятия в очаге инфекции, работать с контактами по дому и школе – одноклассниками и учителями. Все осмотрены врачами. Дети – педиатрами, взрослые – терапевтами. Самые близкие контакты – ЛОР-врачом. При малейших подозрениях брали мазок на бакпосев.

Весь класс и семья находятся под наблюдением медиков, им назначены антибиотики, ежедневно проводится осмотр. Пока подозрений на менингококковую инфекцию нет.

Медики делают все необходимое.

Это второй случай менингита в нашем районе. В августе диагноз "менингоэнцефалит" был поставлен четырехлетнему ребенку.

Галина Васильевна отметила, что сейчас наступило время менингококковых инфекций, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких. Так, главной мерой профилактики является мытье рук и промывание носовых полостей с мылом, лучше всего — хозяйственным. Эпидемии ОРВИ сейчас нет, но в больницы лучше приходить в масках. Следует пить побольше жидкости, принимать витамины. При малейших подозрениях – повышении температуры, сыпи, катаральных явлениях следует обращаться к врачу.

Директор школы № 29 Марина Кунаковская так прокомментировала ситуацию:

– В пятницу вечером стало известно, что у ученицы нашей школы менингококк. В субботу и воскресенье в школе проводились мероприятия по дезинфекции, прописанные в регламенте СЭС. Хлорировали помещения, включали бактерицидные лампы, дезинфицировали предметы, особенно тщательно – столовые приборы.

Так как девочка заболела дома, то карантин в школе не вводится. Но мы просим родителей по возможности не приводить в школу детей с насморком и недолеченными ОРВИ и ОРЗ. Одноклассники заболевшей и учителя принимают антибиотики, наблюдаются медиками. Остальных учеников мы просим тщательно соблюдать личную гигиену, а родителей – не паниковать.

Вся школа переживает, желает выздоровления нашей ученице и мы ждем ее обратно на занятия!