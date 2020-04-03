В Динском районе

2 апреля в 18.00 водитель автомобиля ВАЗ-21074 двигался со стороны Найдорфа в сторону Нововеличковской. Не выбрав безопасную скорость движения, не справившись с управлением, он съехал с проезжей части дороги и въехал в дерево.

В результате ДТП получил ушибленную рану головы, ссадину лица и сотрясение головного мозга. За медицинской помощью в Динскую ЦРБ обратился самостоятельно.

«Уважаемые водители! Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения и четко следовать требованиям дорожных знаков и разметки. Необходимо всегда помнить о собственной безопасности, быть внимательным и осторожным!» - напоминает начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.