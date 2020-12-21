В Динском районе составили елку из 103 машин, 12 мото и вертолета

В станице Новотитаровской 19 декабря прошел флешмоб "Авто Мото Елка 2021".

В нем принимали участие все желающие водители и автоклубы края.

Данный проект стартовал в 2015 году. Ранее его организовывали на парковках торговых центров Краснодара. Но уже два года подряд мероприятие проходит на аэродроме "Азимут", и организаторы хотят сделать его ежегодным.

Елку построили местные авто- и мотоклубы. Она состояла из 103 автомобилей, 12 мотоциклов и одного вертолета. Это специальный флешмоб, направленный на взаимопонимание между участниками дорожного движения в автомобильно-мотоциклетной тематике.

“Главное условие - у тебя должен быть автомобиль или мотоцикл. Неважно, какой марки. Желающие приезжают, тусуются и делают для всех такую красивую елочку, как поздравление с наступающим Новым годом, - рассказывает организатор Михаил. - В среднем на построение елки уходит около 3-4 часов. В этот раз справились за 3,5 часа”.

Организационными вопросами занимается некоммерческая организация “Территория гонщиков” (ZR CLUB).

“Из-за пандемии коронавируса все были в масках и мы просили, чтобы люди не выходили из своих машин без особой необходимости. Все меры соблюдались. Общались с ребятами с помощью микрофона и колонок”, - рассказал Михаил.

Организатор отметил, что данная акция проводится на добровольных началах совершенно бесплатно. Организация за это денег не берет. Аэродром предоставил площадку безвозмездно на время флешмоба. Участие тоже бесплатное.