В Динском районе стартовала акция «Елка желаний»

Сегодня, 15 декабря, состоялось открытие «Елки желаний». Акция проводится в Динском районе в восьмой раз и уже стала традицией. Продлится она до 25 декабря. Каждый желающий может исполнить маленькую детскую мечту. Для этого нужно выбрать открытку на «Елке желаний». На открытке - новогоднее желание детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на ведомственном учете в органах системы профилактики, а также в органах социальной защиты населения, воспитанники Динского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Мечты у ребят вполне земные: конструктор, большая кукла, спортивный инвентарь и другое.

Елка расположена в торговом центре «Динск Сити» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 71.



