В Динском районе стартовала акция «Елка желаний»

В Динском районе стартовала акция «Елка желаний»

В Динском районе стартовала акция «Елка желаний»

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11 дней назад БлаготворительностьДинскаяДинской районЕлка желанийНовости Динского районаПомощь детям

Сегодня, 15 декабря, состоялось открытие «Елки желаний». Акция проводится в Динском районе в восьмой раз и уже стала традицией. Продлится она до 25 декабря. Каждый желающий может исполнить маленькую детскую мечту. Для этого нужно выбрать открытку на «Елке желаний». На открытке  - новогоднее желание  детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, состоящих на ведомственном учете в органах системы профилактики, а также в органах социальной защиты населения, воспитанники Динского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Мечты  у ребят вполне земные: конструктор, большая кукла, спортивный инвентарь и другое.

Елка расположена в торговом центре «Динск Сити» по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 71.

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