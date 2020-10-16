В Динском районе стартует отопительный сезон
Об этом в своем аккаунте инстаграма 15 октября написал глава Динского района Евгений Пергун.
В то же время в сообщении отмечается, что, по нормативам, отопление включается, когда среднесуточная температура +8 градусов и ниже держится в течение пяти суток.
С наступлением холодов отопление начнут включать по заявочному принципу на объектах социальной сферы – в детских садах, школах, поликлиниках.
Для контроля за своевременным пуском теплоснабжения в многоквартирные дома с центральным отоплением в сельских поселениях Динского района работают горячие линии.
Их телефоны будут работать в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов.
Управляющие компании:
- МУП “Родник” - 8 (902) 407-46-18
- ООО “К Сервис” - 8 (918) 360-56-54
- ООО “МИКСС” - 8 (861) 991-15-11
- ООО УК “ДомУютСервис” - 8 (989) 823-33-39
- ООО УК “Благоустройство” - 8 (989) 764-16-79
- ООО УК “Южный ветер” - 8 (989) 825-70-97
- ООО “Жилищно-эксплуатационное управление “Модуль” - 8 (861) 206-22-74
- ООО “Городская УК” - 8 (989) 823-33-39
- ООО УК “Атум” - 8 (909) 456-18-31.
Ресурсоснабжающие организации:
- МУП “Динкомтепло” - 8 (86162) 6-37-07
- МУП “Коммунальник” - 8 (86162) 4-35-40
- МУП ЖКХ “Нововеличковское” - 8 (86162) 7-67-62
- МУП “Родное подворье” - 8 (86162) 7-53-23
- МООО “Пластуновское ЖКХ” - 8 (86162) 3-74-06
- МООО “Мичуринское ЖКХ” - 8 (86162) 7-90-52
- МУП “Юг” - 8 (861) 213-08-10
- ООО “Краснодартеплосеть” - 8 (918) 267-27-07
Если в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях вопросы не решаются, жители района могут обращаться в управление ТЭК и ЖКХ администрации Динского района по телефонам: 8(86162)6-26-44, 6-21-23. А также в ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефонам: 8 (86162) 6-12-01 или 112.
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