В Динском районе стартует отопительный сезон

Об этом в своем аккаунте инстаграма 15 октября написал глава Динского района Евгений Пергун.

В то же время в сообщении отмечается, что, по нормативам, отопление включается, когда среднесуточная температура +8 градусов и ниже держится в течение пяти суток.

С наступлением холодов отопление начнут включать по заявочному принципу на объектах социальной сферы – в детских садах, школах, поликлиниках.

Для контроля за своевременным пуском теплоснабжения в многоквартирные дома с центральным отоплением в сельских поселениях Динского района работают горячие линии.

Их телефоны будут работать в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Управляющие компании:

МУП “Родник” - 8 (902) 407-46-18

ООО “К Сервис” - 8 (918) 360-56-54

ООО “МИКСС” - 8 (861) 991-15-11

ООО УК “ДомУютСервис” - 8 (989) 823-33-39

ООО УК “Благоустройство” - 8 (989) 764-16-79

ООО УК “Южный ветер” - 8 (989) 825-70-97

ООО “Жилищно-эксплуатационное управление “Модуль” - 8 (861) 206-22-74

ООО “Городская УК” - 8 (989) 823-33-39

ООО УК “Атум” - 8 (909) 456-18-31.

Ресурсоснабжающие организации:

МУП “Динкомтепло” - 8 (86162) 6-37-07

МУП “Коммунальник” - 8 (86162) 4-35-40

МУП ЖКХ “Нововеличковское” - 8 (86162) 7-67-62

МУП “Родное подворье” - 8 (86162) 7-53-23

МООО “Пластуновское ЖКХ” - 8 (86162) 3-74-06

МООО “Мичуринское ЖКХ” - 8 (86162) 7-90-52

МУП “Юг” - 8 (861) 213-08-10

ООО “Краснодартеплосеть” - 8 (918) 267-27-07

Если в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях вопросы не решаются, жители района могут обращаться в управление ТЭК и ЖКХ администрации Динского района по телефонам: 8(86162)6-26-44, 6-21-23. А также в ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефонам: 8 (86162) 6-12-01 или 112.