В Динском районе стартует ряд мероприятий по дорожной безопасности

С 3 по 14 февраля (1 этап) и со 2 по 13 марта (2 этап) на территории Динского района пройдет краевое профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей».

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения. Также в общеобразовательных организациях организуют открытые уроки по безопасности дорожного движения и две акции: "Юный пешеход" и "Автокресло - детям!", - сообщается в пресс-службе ГИБДД Динского района.

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о детской безопасности на дорогах. Регулярно повторяйте с детьми основные Правила дорожного движения, которые помогут им избежать опасных ситуаций на дороге, объясните важность использования световозвращающих элементов. Будьте достойным примером для подражания: переходите дорогу только по пешеходному переходу, не нарушайте ПДД, при управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и перевозите детей в автомобиле только при помощи специальных детских удерживающих устройств!» - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.



