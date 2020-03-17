В Динском районе столкнулись два автомобиля

15 марта примерно в 1.20 на автодороге Краснодар - Ейск (8 км + 580 м) произошло ДТП.

Водитель автомобиля "Форд-Фокус" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся впереди попутно автомобилем "Фольксваген-Сирокко".

В результате аварии водитель “Форда” получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! Находясь за рулём автомобиля, будьте предельно внимательны и осторожны. Не рискуйте своей жизнью и жизнями других участников дорожного движения. Помните о необходимости соблюдения безопасной дистанции, особенно в темное время суток", - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.