В Динском районе теперь можно сдать анализы на наличие антител к COVID-19

Жители Динского района могут сдать анализы на наличие антител к COVID-19. Об этом в своем официальном аккаунте инстаграма сообщила Динская ЦРБ.

Что такое антитела?

Есть несколько стадий развития коронавирусной инфекции. Иммунитет на каждую из этих стадий реагирует по-разному. Одним из основных защитных механизмов является выработка антител. В ЦРБ пояснили о двух их классах.

«Это иммуноглобулины М (IgM) и иммуноглобулины G (IgG). Первым начинает производиться IgM, его уровень быстро нарастает в начале инфекции, достигая максимума в острый период болезни, а затем постепенно снижается, полностью исчезая к моменту выздоровления.

Максимальная выработка IgG-антител происходит обычно через 10-14 дней после перенесенной инфекции.

Выявление IgG-антител к COVID-19 свидетельствует, что человек выздоравливает или уже переболел коронавирусной инфекцией, в том числе в бессимптомной форме. То есть это говорит о наличии иммунитета к COVID-19», – рассказали в госучрежеднии.

Нужно ли платить?

Лабораторная диагностика на выявление антител теперь доступна и в муниципалитете. Правда, медицинские работники уточняют, что это обследование не покрывается полисом ОМС, то есть услуга является платной.

Что важно для достоверного результата?

Необходимо знать об условии: у человека не должно быть признаков острого респираторного заболевания в день забора крови, а также за 10 дней, предшествующих обследованию.