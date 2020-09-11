В Динском районе участились случаи взломов аккаунтов для сбора денег

В последнее время в "РВС" часто присылают один и тот же текст с минимальными изменениями со срочной просьбой сбора денег на помощь дочери, матери, сыну или другому близкому человеку.⠀

Оформляется он примерно одинаково. Каждое из таких обращений оказалось обманом.

На картинке одно из последних, распространенных среди жителей района.⠀

Мошенники используют одну и ту же схему.

Выбирают жертву в соцсетях.

Взламывают аккаунт.

Берут шаблон текста, вписывают данные реальных людей, придумывая трагедию с аварией или внезапно обнаруженной опухолью.

При этом сбор средств идет, как правило, на Яндекс-кошелек или на другой безимянный счет.

Далее от имени этих людей всем друзьям в соцсетях шлют мольбу о помощи и просьбу распространить информацию.

Расчет на то, что в первые часы, пока друзья и знакомые поймут, что это обман, многие успеют перевести деньги.⠀

Как не попасть на уловки мошенников?⠀

В первую очередь, если вы увидели просьбу о помощи, позвоните тому, кто ее прислал. Если нет его личного телефона, тогда свяжитесь с общими знакомыми.

Стоит запомнить, что в реальных обращениях всегда указывают несколько счетов для перевода денег, номер телефона, имя и фамилию адресата.

Будьте осторожны! Не теряйте бдительности в порыве великодушия.