В Динском районе в преддверии Дня Победы пройдет автопробег

В преддверии празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 8 мая в Динском районе проводится молодежный автопробег по местам боевой славы «Память жива».

Сбор участников 8 мая в 7.30 на стоянке администрации Динского района (ул. Шевченко). Приветствуется тематическое оформление автомобиля в военно-патриотической тематике, всем участникам будет выдана атрибутика автопробега (наклейки для автомобиля, флаги и т. п.).

Старт происходит одновременно в 9.00 от мемориальных комплексов ст. Васюринской и пос. Южного, далее – согласно графику.

В каждом сельском поселении в этот день состоится митинг, возложение венков и цветов к памятникам.

Завершающий этап автопробега для всех участников состоится в 13.30 на мемориальном комплексе ст. Динской.

График автопробега

1 группа

Южно-Кубанское с/п, пос. Южный – 9.00

Нововеличковское с/п, ст. Нововеличковская – 9.40

Новотитаровское с/п, ст. Новотитаровская – 10.20

Старомышастовское с/п, ст. Старомышастовская – 11.10

2 группа

Васюринское с/п, ст. Васюринская – 9.00

Первореченское с/п, с. Первореченское – 9.30

Мичуринское с/п, пос. Агроном – 10.00

Красносельское с/п, с. Красносельское – 10.40

Пластуновское с/п, ст. Пластуновская – 11.10

По вопросам участия в автопробеге обращаться по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 72а, тел.: 6-25-85; 8-929-84-30-494, Ирина Николаевна; 8-918-34-03-017, Екатерина Николаевна.