В Динском районе в результате трех ДТП – трое пострадавших

Как писала ранее "РВС", 12 декабря около 8.20 на автодороге "станица Калининская - станица Новотитаровская" произошла авария. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, водитель автомобиля ВАЗ-21110 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, он доставлен в ЦРБ Динского района.

В этот же день в Новотитаровской около 11.10 водитель автомобиля "Фольксваген", поворачивая налево, не уступила дорогу и столкнулась с двигающейся во встречном направлении "Ладой-Приорой". В результате ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля, 63-летняя женщина. Она доставлена в Динскую ЦРБ.



16 декабря около 17.50 на автодороге "Магистраль "ДОН" - ст. Новотитаровская" тоже произошло ДТП. Как сообщает ОГИБДД по Динскому району, водитель автомобиля "Фольксваген-Поло" не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода - женщину, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате ДТП пострадал пешеход.



