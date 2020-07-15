В Динском районе ведется сбор ненужной велотехники. Для чего?

Не стоит выбрасывать старый велосипед, самокат, скейтборд или ролики.

Об этом сообщила районная администрация.

В муниципалитете депутатами ведется сбор велотехники.

Цель: привести в порядок средство передвижения и подарить детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Доставить ненужную технику можно по адресу: ст. Динская ул. Красная, 57, или позвонить по телефону 8(961)506-66-99, чтобы приехали на дом и забрали транспорт.