В Динском районе весь год проводится вакцинация животных от бешенства

В редакцию «РВС» обратилась девушка из поселка Зарождение. Она рассказала, что к ее маме приходили две женщины и вакцинировали животных от бешенства. Объявлений до этого, по ее словам, не было. После процедуры делали пометки в книгу. Обратившаяся интересуется, что это за «акция».

Объявление о проведении вакцинации размещали на официальном сайте Мичуринского сельского поселения. Ее осуществляют специалисты ГБУ «Ветуправление Динского района».





Журналист «РВС» связалась с руководством районного управления ветеринарии. Там подтвердили этот факт.

«Это плановая вакцинация против бешенства с целью недопущения возникновения заболевания плотоядных (кошек, собак). Бешенство является особо опасным заболеванием, на сегодняшний день ни в одной стране мира оно не лечится. Если возникнет случай, то все это будет иметь летальный исход», - прокомментировали там.

В районе эта процедура делается ежегодно, поэтапно, в течение всех месяцев, начиная с января. На данный момент специалисты работают в Мичуринском сельском поселении, не пройденными еще остались поселки Янтарный, Вишняки и частично Агроном, завершить планируют до 22 ноября.

Проведение организовано 5-6 бригадами, в каждой из которых два человека: один работает с биопрепаратом, вакцинирует, второй — записывает.

С 25 ноября продолжится работа на территории Нововеличковского сельского поселения (в станицах Нововеличковской и Воронцовской, поселках Дальнем и Найдорфе). В течение всего года специалисты вакцинируют животных в Динской.

С жителями населенных пунктов района часто проводятся разъяснительные беседы. В ветуправлении отметили, что бывают случаи, когда люди отказываются в грубой форме, хамят. Хотя любой человек должен знать о том, что это вакцинировать своего питомца — обязанность каждого.

«В соответствии с ветеринарными правилами по профилактике бешенства, владелец обязан ежегодно проводить вакцинацию котов и собак, начиная с 2 месяцев. Но не все осведомлены в этом, поэтому мы ходим сами», - пояснили там.



