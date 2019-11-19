В Динском районе водитель сбил сразу двух пешеходов

Вчера, 18 ноября, в 18.50 на трассе «Новотитаровская – Калининская» произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем «Ниссан», ехал со стороны ст. Новотитаровской в сторону ст. Нововеличковской. Он допустил наезд на двух пешеходов, которые неожиданно вышли из-за стоящего на обочине транспортного средства.

В результате ДТП один пешеход получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирован в Динскую ЦРБ, второй пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

«Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу по пешеходному переходу, перед тем как пересекать проезжую часть, убедитесь в безопасности своих действий! В темное время суток носите на одежде светоотражающие элементы», – обратился заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.