В Динском районе выпал град с перепелиное яйцо

3 июня в нескольких населенных пунктах Динского районаи прошел град. Так, ледяной дождь обрушился на село Первореченское, станицы Васюринскую, Нововеличковскую, поселки Янтарный, Найдорф. Местами град прошел в Новотитаровской.

Жители сообщают, что в Нововеличковской «была жуткая кратковременная гроза». Перед грозой поднялся сильный ветер, град и дождь лили «как из ведра». В домах испортилась бытовая техника – телевизоры, спутниковые тарелки, цифровые приставки.

Крупный градины, размером с перепелиное яйцо, выпали в Васюринской. Льдинки повредили тканевые навесы над качелями, пластиковые зонты. Серьезных повреждений, как сообщают наши читатели, стихия не нанесла.

В станице Динской местами прошел дождь. В Пластуновской дождинки даже пыль не прибили. «У всех полило, а у нас только сильнее будет парить», - пишут станичники.

По утрам же теперь можно наблюдать редкое для июня явление – густые туманы.

Синоптики прогнозируют установление сухой и солнечной погоды на ближайшее время. Угроза ливней сохранится на 4 июня. В последующие дни Динскому району обещают сухую солнечную погоду.